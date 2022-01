Metro 2 fino a Vimercate, vertice dei sindaci dopo i fondi della Finanziaria Venerdì 7 gennaio vertice dei sindaci del Vimercatese interessati dal prolungamento della M2 fino a Vimercate con una metrotramvia. Tra gli obiettivi anche il confronto con l’assessore ai trasporti di Milano.

La notizia di nuove possibili risorse economiche nella finanziaria del governo per progettare il prolungamento della metrotramvia da Cologno a Vimercate è stata accolta positivamente dai Comuni di Vimercate, Concorezzo, Agrate, Brugherio e Carugate, ma è tempo di approfondire l’argomento. I sindaci Francesco Cereda (Vimercate), Mauro Capitanio (Concorezzo), Simone Sironi (Agrate), Marco Troiano (Brugherio) e Luca Maggioni (Carugate) si riuniranno venerdì pomeriggio 7 gennaio per fare il punto della situazione e Cereda ha fatto sapere che «l’obiettivo è interloquire quanto prima almeno con l’assessore ai Trasporti di Milano Arianna Censi per capire quanti soldi saranno effettivamente dirottati su questo progetto che interessa la Brianza Est».

Palazzo Marino confida di ottenere circa 800 milioni di euro dal governo per completare i collegamenti infrastrutturali della città meneghina per le diverse linee della metropolitana, tra cui anche la M2. Qualche giorno fa a dare qualche dettaglio in più era stato il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala senza però specificare cifre precise.

LEGGI i fondi della finanziaria

«Relativamente al trasporto pubblico locale, architrave del nostro progetto della città a 15 minuti, nella finanziaria 2022 sono previste risorse per i lavori di prolungamento delle metropolitane M1 (verso Baggio - Olmi - Valsesia) e M4 (da Linate verso Segrate) e per i progetti di prolungamento della M2 (verso il vimercatese) e della M3 (da San Donato verso Paullo) – ha scritto in post su Facebook il primo cittadino milanese -.Inoltre sono stati stanziati i fondi per progettare il prolungamento da Peschiera verso Crema e quelli per lo studio di fattibilità di M6 che interesserà la parte sud del milanese in connessione con le linee della metropolitana 2 e 3».

© RIPRODUZIONE RISERVATA