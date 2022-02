Meteo: parco di Monza chiuso e poi riaperto, traffico in tilt per le previsioni di vento forte (dal pomeriggio) Parco di Monza chiuso nelle prime ore della mattina di lunedì 21 febbraio e traffico in tilt. Il meteo prevede forte vento, con allerta in codice giallo diramata dalla Protezione civile regionale, ma in intensificazione dal pomeriggio.

Parco di Monza chiuso nelle prime ore della mattina di lunedì 21 febbraio “per le avverse condizioni atmosferiche previste per la giornata”. L’accesso vietato a viale Cavriga ha creato inevitabili code e traffico tra Villasanta e Monza lungo via Lecco, via Cantore, via Boccaccio e poi anche in viale Brianza, viale Cesare Battisti e zone limitrofe. E ha deluso anche i tanti cani che sono rimasti fuori dai cancelli per la passeggiata quotidiana.

Il meteo prevede forte vento, con allerta in codice giallo diramata dalla Protezione civile regionale, in intensificazione dal pomeriggio. Infatti intorno alle 9 il parco e i giardini reali sono stati “riaperti (...) in continuo monitoraggio la situazione meteorologica”.

“Dalla tarda mattina anche in Pianura i venti tenderanno a rinforzare con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali. La fase dell’evento diffusamente più intensa sarà nel pomeriggio, con la ventilazione che potrà assumere anche carattere di Foehn. Dopo una breve fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa significativa del fenomeno dalle prime ore di martedì 22 febbraio”, dice la nota della Protezione civile.

Dato il monitoraggio e la tendenza meteo non è escluso che il parco possa chiudere durante la giornata.

