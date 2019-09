Meteo Monza e Brianza, cielo variabile e vento da Est: temperature massime in calo Il rischio di qualche temporale e il vento da est dalla sera di mercoledì dovrebbero mettere fine al caldo dell’estate. È lo scenario previsto anche per Monza e la Brianza.

Il rischio di qualche temporale e il vento da est dalla sera di mercoledì dovrebbero mettere fine al caldo dell’estate. È lo scenario previsto anche per Monza e la Brianza: infiltrazioni più fresche nord-atlantiche dovrebbero favorire il peggioramento del tempo con rovesci e qualche temporale, a carattere sparso. Per la Brianza dovrebbe significare rischio pioggia dalla serata fino alle prime ore della notte per lasciare spazio poi a un meteo variabile. Questo, insieme ai venti più freschi in ingresso da Est, anche sostenuti, abbasserà le temperature fino ai 22-23 gradi di massima previsti per il resto di settembre.

