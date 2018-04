Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo a Monza e in Brianza: verso l’1 maggio tregua dal caldo (quasi) estivo La fine di aprile e l’inizio di maggio dovrebbero portare una tregua dall’anticipo di caldo estivo che ha fatto vivere un cambio di stagione decisamente fuori stagione.Tra fasi più soleggiate e possibilità di temporali. Lo dicono gli esperti di 3bMeteo.it. Guarda le previsioni.

La fine di aprile e l’inizio di maggio dovrebbero portare una tregua dall’anticipo di caldo estivo che ha fatto vivere un cambio di stagione decisamente fuori stagione. L’indebolimento dell’alta pressione che ha caratterizzato l’ultima settimana favorirà l’alternanza tra fasi più soleggiate e momenti caratterizzati da maggior nuvolosità. Lo dicono gli esperti di 3bMeteo.it.

GUARDA Le previsioni di 3bMeteo per Monza e la Brianza

Per Monza e Brianza si traduce in un possibilità di temporali nella serata di domenica e nel complesso temperature massime non superiori a 24 gradi, con leggero calo all’inizio della settimana.

“L’ultimo weekend di aprile vedrà sole prevalente su gran parte del Paese con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Faranno eccezione Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia nord occidentale dove ci sarà occasione per qualche rovescio o temporale anche di una certa intensità” – spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com presentando il quadro nazionale - In particolare su alto Piemonte e zona laghi lombardi. Locali acquazzoni o temporali attesi anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, Appennino tutto e zone adiacenti, isolatamente su rilievi di Sardegna e Sicilia, questo soprattutto nelle ore pomeridiane o in prima serata. Domenica sera intensificazione dei rovesci su Valle d’Aosta e alto Piemonte”

E il ponte del primo maggio? “Lunedì 30 aprile probabile passaggio di un modesto fronte con qualche rovescio o temporale al Nord, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Marginalmente coinvolto anche il Centro con occasionali fenomeni in Sardegna, più isolati altrove. 1 Maggio con sole prevalente salvo qualche pioggia ancora sulla Sardegna, in estensione solo a fine giornata su Liguria e centrali tirreniche. Le temperature potranno subire un lieve calo ma saranno comunque miti. Situazione molto evolutiva”, concludono da 3bMeteo.

