Ombrelli volanti in centro a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Meteo a Monza e Brianza: la settimana inizia con il sole, poi due giorni di pioggia leggera Il meteo della settimana a Monza e Brianza inizia con due giorni di sole tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre per poi lasciare spazio a due giorni e mezzo di pioggia.

Ancora due giorni a temperature primaverili prima di andare incontro alla pioggia: così dicono le previsioni meteo per Monza e Brianza nella settimana che va da lunedì 18 ottobre a sabato 23, ultimo weekend prima delle celebrazioni di Ognissanti, dei morti (e di Halloween).

Lunedì 18, secondo il canale 3BMeteo, coda del clima temperato degli ultimi giorni con 9°C al mattino che raggiungono i 20°C nel pomeriggio in assenza di piogge. Qualche velatura serale che non compromette però martedì 19, quando sono previste ancora minime a 9°C e massime a 19°C con qualche addensamento atmosferico.

Il registro dovrebbe cambiare da mercoledì 20, il giorno in cui pur con minime più alte (i 12°C del mattino) e massime di poco inferiori (i 18°C del pomeriggio) si assisterà con ogni probabilità a deboli piogge tra l’ora di pranzo e l’ora di cena. Piogge e pioviggine che si fa insistente nel corso di giovedì 21 ottobre a partire dalla notte e poi lungo tutto il corso della giornata fino a sera, scivolando tra gli 0.4 millimetri e i 5.6, con temperature calibrate sempre tra 14 e 15°C.

Pioggia ancora nella notte di venerdì 22, intense fino a sfiorare i 9 millimetri per poi stemperarsi nel corso di mattina e pomeriggio, lasciando nel cielo solo velature per la serata in un giorno che oscillerà tra i 13 e i 17°C di temperatura. Si tratta però di previsioni a lungo termine e quindi più fragili, così come quelle che per sabato 23 ottobre una giornata di cielo sereno che un clima generale tra i 12 °C del mattino e i 17°C del pomeriggio, non troppo differente da quello di domenica 24.

