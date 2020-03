Meda incendio auto via 3 Venezie martedì 10 marzo (Foto by Edoardo Terraneo)

Meda, brucia un’auto parcheggiata: l’allarme di residenti e automobilisti Un’auto a fuoco alle 8 di martedì mattina a Meda in via Tre Venezie. L’allarme è stato dato intorno alle 8 dai residenti e dagli automobilisti in transito.

Vigili del fuoco a Meda martedì mattina per l’incendio di un’auto parcheggiata regolarmente in via Tre Venezie, verso Seveso. L’allarme è stato dato intorno alle 8 dai residenti e dagli automobilisti in transito, sul posto i vigili del fuoco di Seregno e i carabinieri. È bruciata una Yaris. Accertamenti in corso sulle cause.

