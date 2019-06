Maltempo, disagi per allagamenti sulla Statale 36 in direzione sud: attenzione a Carate, Desio e Lissone - FOTO FOTO - Pesanti ripercussioni sulla Statale 36 per il forte temporale che nella mattina di sabato 22 giugno si è abbattuto sulla Brianza: in Valassina si registrano allagamenti in carreggiata sud con particolari criticità nell’immissione a Carate Brianza e all’uscita di Desio sud.

Pesanti ripercussioni sulla Statale 36 per il forte temporale che nella mattina di sabato 22 giugno si è abbattuto sulla Brianza: in Valassina si registrano allagamenti in carreggiata sud con particolari criticità nell’immissione a Carate Brianza e all’uscita di Desio sud. Alle 10 code fino a Carate Brianza, all’altezza del sottopasso ferroviario tra Desio e Lissone restringimento di corsie con presente la polizia stradale. Poco prima delle 11 il traffico è stato bloccato per sicurezza per poco meno di un’ora.

Maltempo sabato 22 giugno allagamenti statale 36 sottopasso ferroviario desio lissone ore 11

(Foto by Edoardo Terraneo)



L’ondata di maltempo è prevista per tutta la mattina, con miglioramenti a partire dal pomeriggio di sabato.

Allagamenti anche sulla autostrada A4 nel tratto urbano tra Sesto San Giovanni e Cormano.

In Brianza diverse chiamate private ai vigili del fuoco, sempre per allagamenti, a Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Bovisio Masciago e Monza.

