Maltempo 3 giugno Giussano via Milano (Foto by Edoardo Terraneo)

Maltempo, allagamenti a Giussano - FOTO Allagamenti a Giussano e lungo gli svincoli della Statale 36 inseguito al maltempo di mercoledì 3 giugno, nel tardo pomeriggio.

Previsioni rispettate per il tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno e pure l’allerta meteo. Un intenso temporale dalle 18 ha provocato allagamenti a Giussano in città,a causa di tombini che non sono riusciti a scaricare tutta l’acqua, lungo gli svincoli della Statale 36 e nei sottopassi. In azione polizia locale e vigili del fuoco.

Polizia stradale impegnata sulla Statale 36 in condizioni critiche soprattutto in direzione nord.

