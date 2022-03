Malore in casa a Briosco, elisoccorso atterra nell’area mercato Una persona soccorsa nella sua abitazione, nelle vicinanze, e quindi portata con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Non è evidentemente passata inosservata l’eliambulanza del 118 che sabato 19 marzo è atterrata nell’area mercato di Briosco, giunta insieme a una ambulanza da Besana per prestare soccorso una persona colta da malore in casa, nelle vicinanze. Il paziente è stato assistito sul posto quindi portato con l’ambulanza, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza.

