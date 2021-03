Malati Covid in discesa ad Albiate: 13 in meno in sette giorni, ora sono 54

Al 19 marzo, i positivi erano 67, con 29 persone in sorveglianza attiva, al 26 marzo scesi a 54, con 12 in sorveglianza. Numeri che non devono però consentire un allentamento dell’attenzione e soprattutto del rispetto delle regole.