Macherio, novità sui rifiuti: i sacchi gratis si chiedono quando sono esauriti Cambio di passo nella raccolta differenziata a Macherio: i sacchi gratis per i rifiuti non saranno più distribuiti una volta all’anno ma quando vengono esauriti. Ecco come funziona.

Sacchi della raccolta differenziata a Macherio: novità per le utenze domestiche e non domestiche. Per il 2021 non verrà più effettuata la distribuzione dei sacchi in un unico periodo.

I sacchi potranno essere ritirati durante tutto l’anno nel momento in cui si esauriscono. Lo comunica il Comune che invierà a cittadini e aziende una lettera informativa in cui vengono delineate le nuove modalità: il ritiro potrà avvenire il giovedì, dalle 9 alle 12, nel magazzino comunale di viale Regina Margherita 2, a partire dal 18 febbraio (prenotazione obbligatoria, a partire dalle 10 febbraio, da effettuarsi sul sito del Comune, cliccando l’apposito riquadro).

Soltanto in caso di effettiva impossibilità a prenotare online sarà possibile telefonare al numero 039/20756227, il giovedì, dalle 9 alle 12.

La dotazione annuale gratuita per le utenze domestiche si compone, come lo scorso anno di sacchi rossi (ecuosacchi) della capacità di 30 litri, in base al numero di componenti della famiglia: 1 componente sacchi rossi 45 (3 rotolo), 2 componenti sacchi rossi 60 (4 rotoli), 3 componenti sacchi rossi 75 (5 rotoli), 4 componenti sacchi rossi 90 (6 rotoli), 5 componenti sacchi rossi 105 (7 rotoli), 6 e più componenti sacchi rossi 120 (8 rotoli).

Come i precedenti anni, alle famiglie con bambini di età inferiore ai 36 mesi saranno consegnati, senza che sia presentata nessuna documentazione, altri 45 sacchi rossi per bambino; alle famiglie con persone che utilizzano presidi sanitari (pannoloni, traverse) altri 90 sacchi rossi, con presentazione di autocertificazione (modello prestampato disponibile in sede di ritiro). Verrà inoltre mantenuta la distribuzione dei sacchi gialli per Multipack, che una volta esauriti potranno essere acquistati in qualsiasi supermercato.

La dotazione per le utenze non domestiche si compone invece di sacchi blu/ecuosacchi della capacità di 120 litri; in alternativa Ecuobox da 40 litri, 120 litri, 240 litri o cassonetto da 1100 litri, in base all’importo della Tari conteggiata dall’Ufficio Tributi.

