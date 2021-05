Ma cosa succede quando torno a casa con il mio neonato? Un webinar a Monza Un incontro online per scoprire cosa fare e come comportarsi in un momento splendido e critico: il rientro a casa con un neonato dopo il parto. La parola a una ostetrica con la Zucca Felice di Monza.

Il ritorno a casa con il bebè rappresenta un momento delicato per la neo mamma e per tutta la famiglia. Cambia lo stile di vita, cambiano orari e abitudini. Il piccolo principe o la piccola principessa si trovano al centro del mondo.

La Zucca Felice, il nuovo Nido e Spazio Gioco che si trova all’ interno della Zucchi Wellness Clinic in via Appiani, 17 a Monza organizza per martedì 18 maggio alle 14.30 un incontro gratuito on line sulla piattaforma Zoom dal titolo “Ritorno a casa dopo il parto”. L’ostetrica Nadia Scaratti fornirà utili consigli su come gestire il neonato e la nuova vita familiare. Si soffermerà sulle emozioni che investono i genitori (ma anche i nonni) e sui nuovi equilibri che si andranno a creare: grandi cambiamenti che devono essere affrontati con pazienza e serenità, ma che non sempre è facile governare.

Per partecipare e ricevere il link di accesso alla piattaforma è necessario iscriversi telefonando al 345 5914 249 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]

