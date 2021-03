L’uovo di Pasqua è “sospeso” e aiuta bambini e famiglie in difficoltà L’iniziativa dell’azienda cioccolatiera Icam-Vanini con la onlus Ai.Bi.: un “uovo sospeso” per rendere un po’ più dolce la Pasqua di bambini in contesti familiari più fragili.

Un “uovo sospeso” per rendere un po’ più dolce la Pasqua di bambini in contesti familiari più fragili. È l’iniziativa dell’azienda cioccolatiera Icam-Vanini, che celebra il 75° anniversario, con l’associazione Amici dei Bambini. Sul sito dedicato, privati e aziende possono acquistare le uova per donarle alla onlus. Con un’offerta minima di 12 euro per un uovo di cioccolato da 180 grammi (al latte o fondente) anche per sostenere il progetto “Continuiamo dai Bambini”, i cui beneficiari sono proprio i minori che durante la pandemia hanno risentito maggiormente degli effetti da isolamento e solitudine.

Le uova saranno consegnate ai bambini delle strutture di accoglienza di Milano, Brescia e Cremona (tra le più colpite dagli effetti del Covid) e ai minori e adolescenti supportati dai centri per la famiglia Pan di Zucchero in tutta Italia. E grazie al sostegno di alcune realtà locali (come Caritas), le uova di cioccolato andranno anche a famiglie in grave difficoltà economica o che hanno perso il lavoro.

“Ancora una volta Vanini si contraddistingue per il suo immenso cuore solidale – dice Marco Griffini, Presidente di Ai.Bi. - e con questa iniziativa regala dolcezza ai bambini delle strutture di accoglienza mamma-bambino e dei Pan di Zucchero in tutta Italia. Grazie quindi a Icam-Vanini per questa iniziativa di Pasqua per essere ancora una volta al fianco di Ai.Bi. e contiamo che il sostegno e la collaborazione si rafforzino sempre di più. Bambini e adolescenti sono rimasti invisibili ma non per Ai.Bi. e insieme possiamo fare molto altro ancora”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA