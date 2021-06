L’ospedale di Desio è Covid free, ancora dieci pazienti a Vimercate Negli ospedali dell’Asst Brianza anche Desio dopo Carate diventa Covid free: restano dieci pazienti nell’hub di Vimercate.

L’ospedale di Desio è Covid free da venerdì 24 giugno, il nosocomio di Carate lo è già dal 16 giugno e adesso si tifa perché guariscano gli ultimi 10 pazienti affetti da Covid 19 al Tulipano Rosso dell’ospedale di Vimercate.

In quest’ultima settimana la diminuzione dei contagi è ancora più significativa, passando da 20 a 10 pazienti costretti al ricovero nella sola struttura ospedaliera di via Santi Cosma e Damiano a Vimercate, che funge da hub anche per gli altri due presidi ospedalieri. Un risultato importante che permette all’Asst Brianza di riprendere l’attività medica ordinaria nei tre nosocomi, sostenuto anche dal fatto che finora nei cinque centri vaccinali sono stati somministrati oltre 303mila dosi di siero continuando in maniera efficace l’opera di immunizzazione.

«Gli accessi al pronto soccorso stanno speditamente ritornando ai volumi registrati nel 2019. A Vimercate, ad esempio, da qualche settimana, sono in media 230 al giorno. Sono pazienti e utenti che hanno in prevalenza problemi di carattere cardiovascolare e neurologico; tanti anche quelli che si presentano con traumi e politraumi ma anche con criticità nefrologiche e respiratorie – ha fatto sapere l’Asst -. L’attività ambulatoriale e quella chirurgica da qualche giorno sta gradualmente riprendendo: interessano le patologie più severe ma anche quelle in attesa da tempo a causa del Covid e dell’attività concentrata su questo fronte».

