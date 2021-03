L’istituto comprensivo di Besana potenzia la fibra per la didattica a distanza A causa del perdurare della didattica a distanza, l’istituto comprensivo di Besana ha potenziato il collegamento internet con la fibra.

Si allarga la banda a Besana in Brianza: la connessione internet, complice anche il perdurare della didattica a distanza, necessita di essere potenziata e la giunta di Emanuele Pozzoli punta alla velocità. È recente una delibera di indirizzo per ampliare la banda di connettività dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII (scuola primaria di Besana e di Villa Raverio) e dell’istituto professionale Clerici.

Attualmente, la tecnologia a servizio dei plessi è la fibra a 10 Mb. Si punta a portarla a 100 Mb. I motivi che giustificano una simile evoluzione risiedono nel fatto che “le strutture scolastiche, dato il perdurare dell’emergenza Covid, sono obbligate a utilizzare le sessioni di formazione attraverso la didattica a distanza” e nel “bisogno delle scuole di una banda di connessione superiore”. Anche una volta fuori dalla pandemia, comunque, “la finalità educativa e formativa della scuola si adatterà ad utilizzare la modalità della didattica a distanza anche per gli studenti che per altre necessità non potranno presenziare nelle aule scolastiche”. Meno fortunata, per il momento, la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo dove resterà la Adsl.

