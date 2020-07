Lissone, un fiore per le 114 persone morte nei mesi dell’emergenza Coronavirus

La città di Lissone ricorda al cimitero i morti per coronavirus (Foto by Gianni Radaelli)

Con una messa al cimitero, lunedì sera Lissone ha commemorato le 114 persone morte in città nei mesi di marzo, aprile e maggio nel periodo dell’emergenza coronavirus. Amministrazione comunale e Comunità pastorale di Lissone hanno organizzato una funzione in ricordo dei defunti del periodo Covid-19, per ogni persona deceduta è stato donato un fiore con un biglietto e una frase ripresa da un film di Ferzan Ozpetek: “Tutti quelli che se ne vanno ci lasciano addosso un po’ di sé” (da “La finestra di fronte”).

«Usciamo da mesi complicati e difficili, la paura ci ha segnato - ha detto il sindaco Concetta Monguzzi - La normalità non c’è ancora. Siamo qui forse più vulnerabili. Forse più arrabbiati.Forse più tristi. Grazie a voi che siete qui questa sera.Grazie al parroco e ai preti della Comunità pastorale per la celebrazione. Grazie a chi ha una grande fede, ma anche a chi ne ha meno o non ne ha, ma è qui lo stesso. Sono 114 le persone che sono morte a Lissone nei mesi di marzo, aprile e maggio e non sono state accompagnate con una celebrazione normale. Sono tante le persone che non hanno potuto esprimere un affetto alla famiglia attraverso la presenza e l’abbraccio. Qualcosa di grande è mancato».

