Lissone, scade la sospensione della ztl e della sosta a pagamento. Niente divieti di sosta per lavaggio strade fino a fine mese Le ordinanze emesse dall’amministrazione comunale stabiliscono la sospensione della zona a traffico limitato e della sosta a pagamento fino al 22 agosto

Occhio al ritorno della zona a traffico limitato in centro e anche alla sosta a pagamento. L’amministrazione comunale, infatti, aveva annunciato per le settimane centrali del mese di agosto di avere emesso ordinanze sospendendo la ZTL e la sosta a pagamento in questo periodo. Sono sospesi fino a fine mese, invece, i divieti di sosta per lavaggio strade.

I periodi di sospensione per ztl e sosta a pagamento scadono il 22 agosto. Dal 23 si torna come prima.

