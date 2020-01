Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Alessandra Sala)

ross lissone asilo tiglio restyling (Foto by Alessandra Sala)

Lissone, nidi gratis per oltre 100 famiglie . Molte richieste anche quest’anno Sono arrivate 104 domande per le quali sono stati erogati 391 mila euro. È il bilancio di Nidi gratis per l’anno scorso. Quest’anno le domande sono già state 98.

Più di 100 domande (104 per la precisione) finanziate dalla Regione, per una cifra vicina ai 400mila euro, che il Comune di Lissone ha anticipato alle famiglie evitando che debbano aspettare i rimborsi.

Sono i numeri dell’operazione “Nidi Gratis” per l’ultimo anno scolastico, 2018-2019.

La Regione ha finanziato 56 domande dell’asilo nido comunale Tiglio e 58 arrivate dagli asili nido privati convenzionati.

Il Comune di Lissone ha anche erogato il Buono Socio Assistenziale a sostegno della natalità, finalizzato ad assicurare un sostegno economico adeguato ai nuclei con figli di età compresa fra gli 0 e i 3 anni. È stato chiesto da 94 famiglie, per un importo di 122mila euro con una media mensile di oltre 11mila euro.

La misura varrà anche per questo anno scolastico. Le famiglie richiedenti sono state nel primo trimestre 98..

Per accedere alla misura “Nidi Gratis”, i requisiti richiesti prevedono famiglie con minori da 3 a 36 mesi, indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro, residenza in Lombardia per entrambi i genitori e genitori che siano entrambi occupati o abbiano sottoscritto un Patto di Servizio personalizzato ai sensi del D.lgs. n.150/2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA