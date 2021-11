Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, Meroni si scusa con la senatrice Segre: «Coinvolto dal clima d’odio, non volevo offendere, la stimo» Il consigliere provinciale leghista affida a un altro post le sue scuse alla senatrice richiamata in uno precedente usando il numero che le era stato tatuato ad Auschwitz. «Se avrò l’onore di incontrarLa le spiegherò»

Alla fine le scuse sono arrivate, attraverso un altro messaggio social. Il consigliere provinciale leghista Fabio Meroni, dopo aver attaccato la senatrice Liliana Segre, mai nominata per nome, ma resa riconoscibile dal numero che le fu impresso dai nazisti nel campo di concentramento di Auschwitz, in quanto intervenuta in una intervista televisiva a favore del vaccino, forse “consigliato” dai vertici del Carroccio, ha espresso le sue scuse.

«In questo clima d’odio purtroppo anch’io mi sono lasciato coinvolgere e in modo totalmente sbagliato ho cercato di esprimere il mio pensiero» scrive nel post, aggiungendo: «Voglio chiedere scusa alla senatrice Segre, non era mia intenzione in nessun modo offenderla e se un giorno avrò l’onore di poterle parlare spiegherò personalmente il mio pensiero.. Ribadisco la mia stima nei suoi confronti. Lascio ad altri, odiatori da tastiera. sfogarsi contro di me»

