(Foto by Elisabetta Pioltelli)

La Fal propone corsi per ragazzi: prima lezione gratuita (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, l’arte per i ragazzi con la Famiglia: corso di quattro incontri Da sabato 20 novembre, rivolto a ragazzi dagli 11 ai 15 anni consentirà ai ragazzi della scuola secondaria di apprendere nozioni sulla storia dell’arte e sulle svariate tecniche artistiche.

L’arte come forma di espressione (anche terapeutica) post Covid, ma anche e soprattutto come fonte di bellezza a cui attingere nella quotidianità, ed a tutte le età. La Fal, Famiglia Artistica Lissonese, storica e preziosa realtà associativa che sostiene la cultura attraverso una feconda promozione di corsi e lezioni incentrate su varie espressioni d’arte, ha sofferto molto il periodo della pandemia e l’inevitabile chiusura imposta dal lockdown, ma ora è pronta a tornare in pista più forte che mai sulla spinta di una ripresa che davvero è espressione di rinascita culturale e sociale.

Dall’inizio di ottobre è ricominciata a pieno ritmo l’attività dei soci e, la data di sabato 20 novembre, segna la ripartenza del corso per ragazzi (dagli 11 ai 15 anni). Si tratta di un corso di 4 incontri, dalle 10.30 alle 12, che consentirà nelle aule della Fal ai ragazzi della scuola secondaria di apprendere nozioni sulla storia dell’arte e sulle svariate tecniche artistiche. La prima lezione è gratuita (info: 039.2459762). La Fal ha voglia e desiderio di riprendere appieno attività per tutti gli appassionati. Una spinta propulsiva verso la bellezza, l’arte e la cultura a tutto tondo.

