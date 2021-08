Lissone, ladri al bar del laghetto: due furti in due settimane. Via cibo, bibite e denaro Hanno messo a soqquadro bar e cucina. Nella struttura comunale è appena subentrata una nuova gestione. Purtroppo il bar non è allarmato. “Andiamo avanti” commenta chi ha preso in gestione la struttura.

Bar del laghetto di Lissone: ladri in azione per due volte nel giro di circa due settimane.

La nuova gestione della struttura comunale era decollata con grandi speranze ed aspettative ad inizio dell’estate, ed i frequentatori non mancano attratti dalla frescura del polmone verde cittadino in cui è immerso il bar e dalla nuova offerta stagionale. Purtroppo, però, l’inizio attività è contrassegnata da due episodi tutt’altro che lieti. Malviventi sono infatti entrati in azione: intrufolatisi nel locale, hanno messo a soqquadro bar e cucina, portandosi via cibi pronti, bibite, bottiglie, registratore di cassa e denaro. Il dispiacere è grande, evidentemente.

I due furti sono stati denunciati ai carabinieri di Lissone. L’ultimo episodio, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 agosto.

Il bar del laghetto di Lissone non è allarmato, i delinquenti non hanno faticato a raggiungere il loro scopo. “Andiamo avanti” commenta chi ha preso in gestione la struttura comunale da questa estate. Lo fa con amarezza, ma, nonostante tutto, con forza.

