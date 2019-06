Lissone, la vicina di casa sventa la truffa a una donna di 87 anni L’intervento della vicina di casa è stato decisivo e ha mandato all’aria i piani dei truffatori che avevano preso di mira una donna di 87 anni a Lissone.

L’intervento della vicina di casa è stato decisivo e ha mandato all’aria i piani dei truffatori che avevano preso di mira una donna di 87 anni a Lissone. Sono entrati in azione in piena mattinata, alle 10.40, suonando al campanello in via Cimabue travestiti da agente di polizia locale e tencino dell’acqua. Sono riusciti a entrare nell’abitazione ma a ruota li ha seguiti anche una vicina, che ha iniziato a opporsi e a minacciare di chiamare le forze dell’ordine se i due non se ne fossero andati. Così è stato, ha chiamato il 112: i truffatori si sono dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA