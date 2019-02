Lissone, la prima classe della Tasso si ritrova 50 anni dopo Lissone, la prima classe della elementare Tasso si è ritrovata dopo 50 anni nel ricordo dell’indimenticabile maestra Teresa Villa. Le bambine di allora si sono riviste oggi: «Sembrava che ci fossimo viste il giorno prima»

Un viaggio a ritroso nel tempo, collezionando ricordi ed emozioni che le lancette dell’orologio e la distanza non hanno cancellato. Un nutrito gruppo di ex compagne di scuola si sono ritrovate dopo ben 50 anni, tenendo vive le emozioni di allora. Una rimpatriata speciale e spontanea che rappresenta al contempo un pezzo della storia di Lissone, perché sono le ex alunne della prima classe elementare che inaugurò la scuola Torquato Tasso.

«Dopo 50 anni esatti dalla fine della scuola elementare, ci siamo ritrovate domenica 17 febbraio in centro Lissone- spiega la portavoce Antonella Salmaso - molte di noi non si vedevano dai tempi della scuola, è stato molto commovente». L’idea è nata per caso, ma il destino ci ha messo lo zampino. Ognuna ha una storia personale da raccontare che, in molti casi, l’ha portata a trasferirsi in altri paesi della Brianza, ma anche nella Lomellina o nella bergamasca. I contatti si erano inevitabilmente persi. Sino a poche settimane fa.

Lissone: ex alunne prima elementare anno scolastico 1964 / 1965

«Per caso, a gennaio, ho incontrato in un negozio del centro una ex compagna di scuola, è stata una forte emozione, erano 50 anni che non la vedevo- racconta Antonella- è da lì che è nata l’idea di provare a rintracciare le altre compagne di classe; ebbene, in una quarantina di giorni siamo riuscite ad organizzare l’incontro. Ma c’è di più, nel momento in cui si è deciso di provare a fare questa rimpatriata, ho incontrato in città altre due ex compagne di scuola che non vedevo da 50 anni. Credo non sia stato un caso, penso ad un disegno divino».

E così, ricerca dopo ricerca, l’ex classe della Tasso (anno scolastico ’64-’65) si ritrova quasi al completo: delle 30 alunne purtroppo 4 sono venute a mancare e, per vicissitudini varie, a Lissone si ritrovano in 18: Laura Arosio, Germana Beltratti, Isabella Bramini, Daniela Brivio, Maria Rosa Cattaneo, Anna Maria Dassi, Maria Luisa Dassi, Luisa Fabris, Daniela Gatti, Tiziana Gibellini, Enza La Rocca, Mariella Pozzi, Loredana Rossi, Antonella Salmaso, isabella Sant’Ambrogio, Zita Trovò, Rita Vicidomini, Luisa Villa. «La nostra era una classe unitissima e questo lo dobbiamo alla nostra maestra, Teresa Villa, una donna straordinaria. Di lei abbiamo tutte un ricordo speciale, è stata il nostro collante, è grazie ai suoi insegnamenti di scuola e di vita se siamo cresciute tenendo fede ai valori sani, se la nostra amicizia non è andata persa». Domenica 17 febbraio, l’ex classe della Tasso si ricongiunge.

Tanti i sorrisi, profonda l’emozione. «La cosa bella è che sembrava che ci fossimo viste il giorno prima- racconta Antonella- è stato incredibile e magico, ci siamo raccontate le nostre vite, ci siamo sentite più unite che mai. Come ai vecchi tempi. Anche oggi, pur avendo storie diverse alle spalle, ci sentiamo tutte alla pari e non vogliamo che questo momento finisca: per questo abbiamo già deciso che dopo l’estate ci recheremo nella Lomellina per una seconda rimpatriata». Una pagina poetica e d’altri tempi quella scritta da questo dolcissimo gruppo di signore, classe 1958, che nel ricordo di una maestra vecchio stampo, per tutte loro come una seconda madre, ha tenuto vivo il legame intrecciato ai tempi della scuola. Un filo che, se nel ricordo e nell’animo di ciascuna ex alunna della Tasso non si è mai interrotto, si è rinsaldato nell’abbraccio di un incontro lungo 50 anni. Una vicenda che ha molto da insegnare e che, nei desideri di Antonella, vorrebbe essere raccontata ai bambini di oggi. «Sarebbe bello portare la nostra esperienza in una scuola, chissà…».

Una storia di vita reale, semplice e genuina, che il tempo ha restituito in un’epoca frenetica che molto spesso dimentica i valori dell’amicizia e dell’educazione. La ex classe elementare della Tasso di Lissone ricorda a tutti noi l’importanza di nutrire i rapporti, di rinsaldare l’amicizia, di dare forza ai sentimenti più nobili e puri che né il trascorrere del tempo né la lontananza possono cancellare. Come nel più romantico dei lieto fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA