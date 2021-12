Lissone, la caserma dei vigili del fuoco è da sistemare: il Comune ci mette 17mila euro Dopo un sopralluogo deciso il rifacimento della recinzione ammalorata. Ma bisogna intervenire anche sulla tettoia e sulla pavimentazione

Caserma dei vigili del fuoco volontari di Lissone: il Comune impegna la spesa di 17mila euro ed affida i lavori di rifacimento della recinzione della caserma e parco pubblico, rimozione tettoia e opere per la pavimentazione dell’autorimessa.

Sono questi i lavori affidati per il distaccamento di viale Martiri della Libertà. A seguito di un sopralluogo effettuato dal tecnico comunale, il Comune ha infatti evidenziato la necessità di intervenire con i lavori di rifacimento della recinzione ammalorata posta al confine tra la caserma dei vigili del fuoco ed il parco pubblico adiacente. Non solo. Il sopralluogo ha permesso di riscontrare la la necessità di rimuovere una vecchia tettoria in acciaio a ridosso della recinzione stessa e di rifinire con materiale antiscivolo la pavimentazione dell’autorimessa.

L’intervento manutentivo consiste in definitiva nelle seguenti lavorazioni: rimozione di recinzione in lastre in cls prefabbricato, compreso il taglio manuale dei pilastri di sostegno, con carico e trasporto dei materiali di risulta presso siti autorizzati, fornitura e posa di recinzione a pannelli in acciaio zincato, rimozione della struttura coperta in acciaio a ridosso dell’ex abitazione del custode, rifinitura antiscivolo del pavimento dell’autorimessa. Lavori che rappresentano impegni per intervenire in aree specifiche della caserma, interne ed esterne. Attenzione in particolare alla recinzione ammalorata e da tempo segnalata anche da chi frequenta il limitrofo parco pubblico. Interventi di sistemazione e sostituzione che intendono ridare decoro a situazioni che necessitano da tempo di una concretizzazione. Per la caserma dei vigili del fuoco volontari di Lissone, l’impegno ora di arrivare a mettere mano a piccole, ma significative opere.

