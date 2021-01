Lissone: il nuovo futuro di Villa Reati grazie al bonus delle Reti del Cuore C’è il progetto definitivo per la riqualificazione di Villa Reati a Lissone. Ben 125mila euro (sui 615 totali d’investimento) derivano dall’Art Bonus “Le reti del cuore”, promosso da RetiPiù e BrianzAcque.

Ben 125mila euro (sui 615 totali d’investimento) per la riqualificazione di Villa Reati a Lissone derivano dall’Art Bonus “Le reti del cuore”, iniziativa a tutela dell’arte e della cultura del territorio brianzolo promossa nel 2019 da RetiPiù e BrianzAcque che la città ha fatto propria grazie agli oltre 1.100 voti online dei propri concittadini. Un momento di partecipazione che, in parte, era stato ospitato proprio negli spazi della villa per la quale, ora, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo.

LEGGI Coronavirus, RetiPiù e BrianzAcque donano 1 milione di euro ai Comuni

I lavori prevedono il consolidamento della struttura, il risanamento della copertura, la sistemazione delle facciate, l’isolamento delle pareti ed il completo restyling del cortile circostante.

L’affetto dimostrato dai cittadini, associazioni ed enti del territorio lissonese ha portato importanti frutti: il Comune di Lissone era infatti risultato vincitore a livello brianzolo di una cospicua somma che ora riporterà l’edificio a essere un centro culturale, artistico e aggregativo cruciale per la città.

LISSONE: un evento di moda a Villa Reati

“L’approvazione del progetto di riqualificazione di Villa Reati giunge al termine di un importante percorso sia tecnico che partecipativo - commenta Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - la giunta comunale ha lavorato in maniera sinergica per far sì che si giungesse a questo risultato, coadiuvati dagli uffici competenti che hanno permesso di procedere nell’iter di restauro conservativo. La differenza in questo caso l’hanno fatta i cittadini che, con entusiasmo, hanno partecipato all’edizione 2019 dell’Art Bonus votando per la città di Lissone e per uno dei suoi gioielli architettonici, artistici e culturali. Ai 1.100 cittadini che ci hanno permesso di ottenere l’importante co-finanziamento di 125mila euro va il ringraziamento mio e di tutta l’amministrazione comunale”.

Il cantiere è stato inserito nel programma delle opere pubbliche del 2021. Si interverrà definitivamente anche per risolvere il fenomeno di risalita dell’umidità (che ha comportato una parziale perdita degli affreschi interni) mediante la formazione di un cunicolo aerato e l’impermeabilizzazione degli interni. Nell’ambito dei lavori, prevista anche la sistemazione del cortile circostante con la formazione di un nuovo massetto e la finitura in ciottoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA