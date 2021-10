Lissone: il Luna park sotto controllo per la patronale Tutto regolare (con qualche protesta) il sistema di controllo degli accessi al Luna park di Lissone, tornato per la patronale dopo lo stop per Covid.

Luna park di Lissone: ok i controlli ai varchi di accesso. Si entra nell’area che ospita le giostre in piazzale degli Umiliati, solo con Green pass o certificazione di tampone negativo. La disposizione introdotta dal Comune di Lissone per il ritorno delle giostre per il week end della festa patronale (da venerdì 15 a lunedì 18 ottobre) sembra funzionare. Solo sui social sono apparse alcune segnalazioni da parte di chi riferisce di presunte “falle” nel sistema controlli nelle prime ore del giorno.

Su piazzale degli Umiliati le forze dell’ordine e di volontariato operano con attenzione per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative. L’ingresso all’area del Luna park è contingentato, ma il divertimento è lo stesso di sempre. Il bel tempo e l’effetto tradizione stanno invogliando le persone a far tappa in piazzale degli Umilati. La patronale di Lissone prosegue lunedì 18 con il mercato che si snoderà nelle vie Volturno, Don Minzoni, Dante e Solferino. Sempre lunedì, alle 16 sul sagrato della chiesa prepositurale, si terrà un concerto (ingresso con Green pass o tampone negativo) dedicato al compositore Ennio Morricone e alla sua musica. Non ci sarà, invece, la distribuzione della torta paesana in ai pendolari di rientro il lunedì sera (causa Covid).

