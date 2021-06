Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, ha bevuto e tampona tre auto in Valassina: due feriti lievi Intervento della polizia stradale in direzione nord all’altezza dell’uscita Lissone - Muggiò. Secondo quanto rilevato il tamponante avrebbe assunto dell’alcol ma in quantità: «non oltre i livelli di rilevanza penale».

Tamponamento con tre veicoli coinvolti martedì 29 giugno in serata, poco dopo le 23, lungo la Valassina, all’altezza dell’uscita Lissone-Muggiò, a in direzione nord. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Monza insieme a due ambulanze inviate dal 118. Il bilancio è di due feriti lievi. Secondo quanto riportato dalla Questura, a innescare il tamponamento sarebbe stato un automobilista al volante dove aver assunto alcol ma in quantità: «non oltre i livelli di rilevanza penale».

