Sergio Longoni presenta i tre volumi dedicati alle serate “A tu per tu coi campioni dello sport”. (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: gli incontri di Longoni (Sport Specialist) con i mostri sacri delle montagne in un cofanetto di tre volumi Le serate “A tu per tu con i grandi dello sport” diventano una pubblicazione speciale: quelle dal 2005 al 2020 sono raccolte in un cofanetto di tre volumi. L’imprenditore: «Già pronto il programma per la nuova edizione».

Sergio Longoni non è solo un imprenditore illuminato a capo dell’azienda Df Sport Specialist che in Brianza a breve accrescerà il numero dei suoi negozi (lavori in corso a Lissone, dove all’ex Palazzo del Mobile 100 Firme troverà spazio un megastore sportivo), ma anche un grande appassionato di montagna e sport. Legate a questo hobby e grazie alla sua conoscenza diretta di campioni dello sport sono nate le serate “A tu per tu con i grandi dello sport” che ora Longoni celebra con una pubblicazione speciale: la storia delle serate, dal 2005 al 2020, è raccolta in un cofanetto di tre volumi.

Gli appuntamenti sono nati nel 2005, da un’idea dell’imprenditore, appunto. Ad inaugurare il ciclo, che negli anni è diventato un appuntamento tradizionale, fu il grande Walter Bonatti con una serata rimasta impressa nella memoria. Da quel primo evento ne sono stati organizzati oltre duecento, uno più emozionante dell’altro, fino all’ultimo con Manolo nel 2020: tutti i grandi dello sport, esponenti di spicco, attuali o del passato, sono saliti sul palco dei negozi df Sport Specialist, a partire da Bevera di Sirtori, negozio storico a due passi da Lecco e dalle sue montagne, cuore pulsante degli eventi, passando per Lissone, Milano, Orio al Serio, Olgiate Olona, Desenzano, Piacenza, Gerenzano, Bellinzago Lombardo, Bicimania Lissone e Legnano.

Sergio Longoni presenta i tre volumi dedicati alle serate “A tu per tu coi campioni dello sport”.

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

«È con orgoglio che presento la raccolta completa di tutte le serate – racconta Sergio Longoni - è stato un lavoro complesso, un vero e proprio viaggio nel passato che ci ha permesso di rivivere con immenso piacere tutti i momenti più belli ed emozionanti, vissuti insieme al nostro pubblico e a tutti i più grandi alpinisti ed atleti che sono stati ospiti nei punti vendita». Ora il sogno è di poter ripartire e inaugurare il nuovo ciclo di serate “A tu per tu con i grandi dello sport”. «Il programma è già pronto – svela Sergio Longoni - ci aspettano alpinisti ed atleti che non vedono l’ora di raccontare le loro ultime imprese. Nell’attesa di questo momento, ci fa piacere accompagnare tutti in un viaggio nel passato, unico e speciale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA