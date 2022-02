Lissone: dall’inserimento lavorativo al Reddito di cittadinanza, nuovi servizi al “Maggiolino” Sono stati presentati lunedì 14 febbraio nella sede di via Maggiolini 19. Sono rivolti alla popolazione di 13 Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza

Servizio di supporto all’inserimento Lavorativo (SIL), Agenzia per la casa, Servizio Territoriale Abitativo, Equipe multidisciplinare Reddito di Cittadinanza, Servizio di supporto psicologico, attiva percorsi di sostegno individuale e attività di orientamento, Servizio Puc (Progetti Utili alla Collettività), Servizio di educazione finanziaria. Ed ancora, Servizio di accompagnamento educativo attiva percorsi ad hoc per singoli, nuclei familiari e/o gruppi in situazione di vulnerabilità economica, abitativa, lavorativa e familiare, Servizio di Pronto Intervento Abitativo, Servizio di supporto per l’accesso alle misure ed ai bandi regionali.

Lissone area adulti Maggiolino

Sono questi i nuovi servizi dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza presentati lunedì 14 febbraio nella sede di via Maggiolini 19 a Lissone. Rivolti all’Utenza Adulti sono già pienamente operativi per la cittadinanza residenti nei Comuni di Albiate, Besana Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.

Presenti il sindaco di Lissone e presidente dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, Concettina Monguzzi, al fianco di sindaci, assessori e dirigenti dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, insieme al responsabile del settore Ufficio di piano, Veronica Borroni, e al direttore dell’Ente gestore Consorzio Comunità Brianza, Maurizio Barella.

I nuovi servizi trovano spazio al “Maggiolino”, situato nel centro di Lissone a poca distanza dal municipio. La sede, di proprietà comunale, è stata messa a disposizione in risposta ad una esigenza di spazi manifestata nel corso del 2021 dall’Ambito Territoriale di Carate Brianza, anche al fine di agevolare la fruizione da parte dei cittadini di Lissone che costituiscono oltre il 30 % della popolazione dell’Ambito. Gli spazi del Maggiolino sono quindi stati ri-convertiti e ri-allestiti in modo da creare un open space con 16 postazioni pc che possono essere utilizzate per supportare gli utenti nel caricamento di domande per contributi, per la ricerca attiva del lavoro e per altri servizi che necessitino il supporto di operatori dell’equipe. Presso la sede di via Maggiolini sono già attivi corsi di formazione erogati attraverso l’ente di formazione del Consorzio Comunità Brianza.

La gestione dei servizi è affidata tramite Accordo Quadro, al Raggruppamento d’Impresa costituito dal Consorzio Comunità Brianza di Monza (che opera anche attraverso le Cooperative Sociali consorziate Novo Millennio e Spazio Giovani) e da Mestieri Lombardia, Agenzia non profit per il lavoro del gruppo cooperativo CGM.

© RIPRODUZIONE RISERVATA