Lissone: all’oratorio tamponi Covid gratuiti per i residenti Il Comune di Lissone e i medici di famiglia aprono da venerdì 27 novembre un punto tamponi gratuito per i residenti: il drive through è stato allestito all’oratorio San Giuseppe di via Fermi.

Tamponi rapidi e gratuiti per il coronavirus anche a Lissone: il servizio promosso dall’amministrazione comunale inizia venerdì 27 novembre, in collaborazione con i medici di medicina generale del Comune e col supporto della cooperativa sociale Cfb, Consulto formativo brianza. È un servizio riservato ai cittadini di Lissone e saranno i medici curanti a fare la prenotazione per gli assistiti: si tratta di un drive through, il tampone viene quindi realizzato senza scendere dall’auto, organizzato all’oratorio di San Giuseppe Artigiano, in via Fermi 1, grazie alla collaborazione con il gruppo dei volontari di protezione civile e alla disponibilità del parroco don Tiziano Vimercati.

“I cittadini privi di prenotazione del proprio medico curante, in questa prima fase, non potranno accedere al test, neanche a pagamento - precisa il Comune - .Spetterà infatti ai medici di medicina generale, previo contatto con i rispettivi pazienti, prenotare i tamponi per i propri assistiti secondo priorità dettate anche dal limitato numero di tamponi gratuiti inviati da Ats. Il referto verrà successivamente inviato al paziente e al medico; in caso di positività verranno attivate le procedure previste dai protocolli sanitari e il medico richiederà conferma dell’esito attraverso il tampone molecolare”.

