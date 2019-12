Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un concerto della corale Bellini di qualche anno fa (Foto by Radaelli Gianni)

Lissone: addio a Nani, per 40 anni è stato presidente della corale Bellini Lissone dà l’ultimo saluto a Giovanni Boscaini, detto Nani, che per 40 anni è stato presidente della corale Vincenzo Bellini della Bareggia. Aveva 84 anni

È scomparso il giorno dopo aver compiuto 84 anni. Giovanni Boscaini, per gli amici Nani, era arrivato in Brianza dalla provincia di Mantova molti anni fa, e con impegno e umiltà è divenuto un serio imprenditore mettendo le basi all’azienda ancora oggi ben presente sul mercato nel settore della fornitura di beni e servizi per la cantieristica.

E’ stato presidente della Corale “Vincenzo Bellini” di Bareggia ininterrottamente dal 1979: quarantanni vissuti nella semplicità e nella generosità. Lo ha lasciato chiaramente intendere il direttore della corale, Giuseppe Cazzaniga, nel breve saluto al termine della cerimonia funebre, consapevole di sostenere un sodalizio molto apprezzato anche oltre i confini della nostra regione.

La corale “Vincenzo Bellini” di Bareggia, attualmente diretta proprio dal maestro Giuseppe Cazzaniga, nasce insieme alla parrocchia nel 1902: ha sempre presenziato alle celebrazioni più importanti della chiesa locale e vanta numerose trasferte in Italia e all’estero; resta nel ricordo di molti il pellegrinaggio a Roma nel marzo del 1995, quando è stata ricevuta in udienza da Papa Giovanni Paolo II.

