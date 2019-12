Lissone: addio a Egidio Arosio, medico di base e attivista della civica Il Listone Lissone dice addio a Egidio Arosio, attivista della prima ora della lista civica Il Listone e stimato medico di base. Aveva 69 anni, nell’attività politica era attento ai temi ambientali e sociali della città. Funerali mercoledì 18 dicembre.

Lissone dice addio a Egidio Arosio, attivista della prima ora della lista civica Il Listone, attento ai temi ambientali e sociali della città. Se n’è andato sabato 14 dicembre, a 69 anni, tra l’incredulità di tutti coloro che lo hanno conosciuto anche come stimato medico di base. Consigliere comunale di opposizione dal 2007 al 2012 nell’amministrazione del sindaco Ambrogio Fossati, festeggiò nel 2017 la vittoria elettorale del sindaco Concetta Monguzzi.

Lissone Egidio Arosio

(Foto by Radaelli Gianni)

«Egidio è stato uno dei pilastri e dei motori della nostra Lista Civica: serio ed onesto, sosteneva il lavoro politico studiando, lavorando, applicandosi e battagliando. Prima dai banchi della minoranza e poi in maggioranza, quando c’era da “lavorare” Egidio c’era. Non in prima fila, per carattere, ma c’era, e il suo contributo si sentiva, si vedeva, si toccava con mano. Bastava chiedere, a volte nemmeno quello era necessario», ricorda Il Listone in un messaggio di cordoglio: «Ci ha dato veramente tanto e ora ci piace pensare che stia percorrendo in bicicletta la nostra Brianza, pensando al nostro “bene comune”. Ciao Egidio, e grazie da tutti noi».

Lunedì 16 dicembre la salma di Egidio Arosio verrà trasferita dall’ospedale di Lecco alla casa di riposo di Lissone. I funerali si terranno mercoledì 18, alle 10.30, in chiesa prepositurale.

