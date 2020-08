Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, a scuola si lavora: verifiche sismiche in otto edifici e manutenzione straordinaria alla Farè

Lavori in corso a Lissone per sistemare le scuole in vista della ripresa delle lezioni di settembre.

Il Comune ha disposto verifiche sismiche in otto edifici scolastici di sua proprietà: controlli all’asilo nido Tiglio e alle scuole dell’infanzia Cagnola, Penati, Tiglio, Volturno, ma anche nella scuola primaria Moro, S. Mauro, Buonarroti, Dante. Un intervento da 140mila euro.

Alla Farè 116mila euro per la manutenzione straordinaria: l’adeguamento antincendio (scuola e palestra), il rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione della palestra. Tutto dovrebbe essere pronto per il 14 settembre, tranne la palestra, per la quale si potrebbe andare anche oltre questo termine.

“L’attenzione verso la sicurezza degli edifici scolastici è massima - sottolinea il Sindaco di Lissone Concettina Monguzzi a conclusione di un sopralluogo effettuato in alcuni dei plessi interessati dai lavori di manutenzione - A dimostrazione di ciò, il Comune ha stanziato quasi 250mila euro per il consolidamento degli elementi strutturali delle scuole”.

A questi 250 mila euro si aggiungono gli 830mila euro per manutenzione ordinaria e riqualificazione straordinaria usati anche per adattarsi alle norme anticontagio.

