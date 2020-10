Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, il Parco (Foto by Fabrizio Radaelli)

L’incanto del foliage alla Reggia di Monza: torna il contest fotografico L’autunno e tutto il calore del foliage, cioè la trasformazione dei colori delle foglie: lunedì 5 ottobre parte la seconda edizione del contest fotografico organizzato dalla Reggia di Monza.

L’autunno che trasforma il Parco regalandogli la stagione più calda, almeno nei colori: seconda edizione per il concorso fotografico dedicato al foliage, la trasformazione degli alberi e della flora della Reggia nelle prossime settimane. Il Photo contest è aperto da lunedì 5 ottobre, giorno in cui attraverso l’hashtag #foliageinreggia sarà possibile partecipare alla sfida e seguire l’iniziativa che ha come obiettivo valorizzare e promuovere il complesso monumentale di Monza, attraverso la conoscenza del patrimonio storico paesaggistico.

Fino al 22 novembre 2020, tutti gli utenti di Instagram potranno pubblicare una foto sul loro profilo, taggandola con gli hashtag #reggiadimonza e #foliageinreggia. Sul sito reggiadimonza.it, si potrà trovare una mappa interattiva con i più noti luoghi del Parco e dei Giardini reali, dove ammirare questo fenomeno naturalistico che cambierà i colori degli alberi.

Come funziona? Primo, occorre avere un profilo sul social network (sono esclusi gli studi fotografici professionali). Poi le regole, ricorda la Reggia, sono poche :

- Caricare una foto sul proprio profilo Instagram entro il 22 novembre 2020

- Seguire e taggare il profilo Instagram REGGIA DI MONZA

- Inserire gli hashtag: #reggiadimonza e #foliageinreggia

- Avere un profilo pubblico

- Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare

- Gli utenti che caricano foto con persone chiaramente riconoscibili, devono inviare liberatoria all’indirizzo [email protected], pena l’esclusione dal concorso

- Saranno escluse foto dal contenuto offensivo, diffamatorio, dal fine commerciale e/o pubblicitario e le immagini che contengono un chiaro segno che distingua l’autore dello scatto

