Limitazione dei contagi Covid, a Usmate Velate parchi ed alcune aree cani chiusi fino al 29 marzo

Fino al 29 marzo i parchi e le aree cani (a parte quelle di via Cadore e via Deledda) rimarranno chiuse. Questo quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco di Usmate Velate. Il documento impone infatti: «La chiusura di parchi, aree ludiche ed aree cani all’interno dei parchi di via Lecco, via Volta e parco Borgia; l’ingresso contingentato a massimo due persone all’interno delle aree cani di via Cadore e via Deledda». Il provvedimento è entrato in vigore dal 15 marzo e durerà fino al 29 marzo.

«Come Amministrazione siamo arrivati a questa decisione dopo attenta riflessione e a seguito del peggioramento dei contagi che hanno portato la nostra regione prima in zona arancione e adesso in rossa. - le parole del primo cittadino -. Siamo tutti provati da questa pandemia ma alcuni comportamenti scorretti accaduti in questo periodo ci portano in questa direzione al fine di tutelare tutta la collettività. Speriamo siano gli ultimi sacrifici richiesti e ci appelliamo, ancora una volta, al senso di responsabilità che ciascuno di noi deve avere per fronteggiare questa difficile situazione causata dal covid-19.»

