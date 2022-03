Limbiate, con il Green pass di un altro nel bar: denunciato dalla polizia Protagonista un cittadino albanese irregolare per il quale è stato avviato l’iter per l’espulsione. Gli agenti della polizia di stato, insieme a quelli della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario nelle zone sensibili segnalate dalla cittadinanza.

Due nel bar senza Green pass, un altro ha mostrato quello di un’altra persona: i primi sono stati sanzionati, il terzo denunciato per sostituzione di persona. È uno dei risvolti dei controlli straordinari, gli ennesimi, messi in campo dalla Questura di Monza a Limbiate nella serata di lunedì 7 marzo.

Sul posto pattuglie della polizia monzese insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Limbiate: svolti mirati controlli in via dei Mille, via Leonardo Da Vinci, in locali pubblici e aree verdi, oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza per situazioni di degrado. Complessivamente, anche per appurare il rispetto della normativa anti Covid sono state controllate 44 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e 3 esercizi pubblici. In particolare un cittadino albanese è stato denunciato per il reato di Sostituzione di Persona avendo impiegato per accedere ad un bar il Green Pass di un altro cittadino. Essendo irregolare sul territorio nazionale è stato accompagnato presso la Questura dove sono stati avviati accertamenti finalizzati a un provvedimento di espulsione.

Nei prossimi giorni, fanno sapere dalla Questura, le attività di controllo proseguiranno anche in altri comuni della Provincia.

