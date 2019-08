Incidente contro ostacolo a Limbiate. Sul posto i soccorritori arrivati in codice rosso insieme ai vigili del fuoco. 3 feriti trasportati in codice giallo negli ospedali di zona. (Foto by Edoardo Terraneo)

Limbiate, auto fuori strada: in tre finiscono in ospedale Tre persone sono state trasportate in ospedale a Limbiate dopo un incidente stradale nel quale è stata coinvolta una macchina. Sul posto ambulanze, auto mediche e anche i vigili del fuoco

Incidente intorno alle 23.30 di sabato 24 agosto a Limbiate. Un’auto è uscita di strada in via Groane. A bordo c’erano tre persone che sono state soccorse in codice rosso (condizioni di salute ipotizzate gravi) ma poi trasportate in ospedale in codice giallo, quindi con una lavutazione meno negativa. Sul posto per prestare i soccorsi tre ambulanze, due automediche e anche i vigili del fuoco.

