Limbiate: 19enne arrestato con cocaina e 500 euro in tasca

Il gruppetto di almeno sei ragazzi si è dato alla fuga alla vista dei carabinieri. I militari hanno inseguito quello che sembrava al centro delle operazioni e hanno fatto centro.



Domenica sera a Limbiate le forze dell’ordine hanno hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato individuato durante un controllo nella zona alle spalle del teatro comunale.



La perquisizione ha permesso di scoprire nel cappotto dodici dosi di cocaina confenzionate in carta stagnola e oltre 500 euro nel portafogli, di cui non ha saputo spiegare la provenienza e quindi ritenute provento dell’attività di spaccio.

