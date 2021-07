L’ex assessore di Briosco, Bello: «La stangata Tari si poteva evitare» Per Massimiliano Bello, ex assessore di Briosco, «la stangata sulla Tari si poteva evitare».

«La stangata della Tari si poteva evitare». L’ex assessore Massimiliano Bello prende posizione dopo gli aumenti anticipati la scorsa settimana dal commissario prefettizio Giacomo Pintus.

«I costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono superiori a quanto viene raccolto dalla Tari, per questo motivo il commissario prefettizio ha aumentato le tariffe per eliminare il gap – ha sottolineato Bello - Noi avremmo agito in altro modo, cercando da una parte di ridurre i costi del contratto con Gelsia, approvato dalla giunta Casati, ricontrattando alcuni servizi non essenziali. Dall’altra avremmo usato i fondi comunali per evitare gli aumenti alle famiglie e i fondi statali previsti in bilancio per ridurre la parte variabile della Tari alle attività non domestiche. Briosco ha raggiunto l’85,4% di raccolta differenziata, mantenere la TARI senza aumenti è un incentivo a continuare il bel lavoro che i nostri concittadini stanno facendo, quindi il nostro obbiettivo non è spalmare l’aumento della TARI, ma evitarlo completamente». A Briosco inizia la campagna elettorale per il voto del prossimo ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA