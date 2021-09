Lentate sul Seveso flagellata da un violento temporale: grandine come neve e alberi abbattuti Maltempo nella notte sul paese con un tetto scoperchiato e alberi abbattuti. In corso sopralluoghi da parte del sindaco Ferrari e della polizia locale.

Grandine come fosse neve a Lentate sul Seveso, colpita nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre da un violento temporale. Il maltempo ha provocato una copiosa grandinata nella frazione di Cimnago con numerosi piccioni morti nel ghiaccio. Il fortissimo vento ha scoperchiato un tetto e divelto alberi in via Verdi e via per Mariano, mentre dell’acqua è entrata nelle case in via Tintoretto. Segnalate piante cadute anche nel parco pubblico storico di Villa Volta Sannazaro.

La grandinata a Lentate

Dalle 5.30 l’assessore comunale Andrea Pegoraro e il comandante della polizia locale Mauro Colombo stanno verificando i danni, sopralluoghi in corso anche da parte del sindaco Laura Ferrari e del vicesindaco Matteo Turconi.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza confermano di aver ricevuto diverse richieste di soccorso alla sala operativa del Comandoa causa “dell’evento meteorologico intenso che ha colpito la zona di Lentate sul Seveso”.

Attualmente sono una decina gli interventi in corso e sono state inviate: una autopompa dal distaccamento di Desio, una dal Distaccamento di Seregno e una da quello di Lazzate, inoltre sul posto stanno operando due mezzi di elevazione dei distaccamenti di Desio e Carate

Vigili del fuoco a Lentate per il maltempo (foto Vigili del fuoco)

