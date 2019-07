Lentate sul Seveso: bruciano sacchi della spazzatura sul marciapiede, vigili del fuoco a Camnago Diverse chiamate ai vigili del fuoco nella tarda serata di martedì 2 luglio, poco prima di mezzanotte, da via Italia a Camnago di Lentate per un principio d’incendio che ha bruciato sacchi della spazzatura.

Diverse chiamate ai vigili del fuoco nella tarda serata di martedì 2 luglio, poco prima di mezzanotte, da via Italia a Camnago di Lentate. Sul posto gli uomini di Lazzate hanno spento un principio di incendio divampato in sacchi dell’immondizia esposti per essere ritirati; le fiamme hanno intaccato anche il tronco di una pianta sul marciapiede. Numerosi i residenti richiamati in strada. Non è escluso possa essersi trattato di un atto vandalico.

Lentate sul Seveso incendio spazzatura

(Foto by Edoardo Terraneo)

