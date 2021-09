Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate, si schianta con l’auto: denunciato per guida in stato di ebbrezza È accaduto a un 44enne di Mariano Comense alla guida della vettura del padre. Ha rifiutato si sottoporsi ad alcoltest ma è stato denunciato con ritiro della patente.

Ha perso il controllo dell’auto del padre andando a finire contro un marciapiede. Non ha voluto sottoporsi all’accertamento del tasso etilometrico con alcoltest ma ciò nonostante è stato denunciato alla autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente.

È quanto accaduto attorno alle 18 di domenica a un 44enne di Mariano Comense: una volta sceso dalla vettura, in via Lecco, l’uomo si sarebbe presentato ai militari intervenuti, della locale stazione dell’Arma, con “forte alito vinoso, difficoltà di coordinamento nei movimenti ed evidente stato confusionale” tanto da essere invitato a sottoporsi al test, rifiutato. La vettura è stata affidata al padre.

