L’eco-borraccia targata Monza di Andiamo ai Boschetti per essere due volte green Ai Boschetti reali lo stand dell’associazione per informare sulle attività: è possibile contribuire e assicurarsi una delle eco-borracce targate Monza.

C’è un nuovo modo per difendere l’ambiente, in tutti i sensi: utilizzando meno plastica e facendo rivivere i Boschetti reali di Monza. Mentre prosegue la festa del Fuori Gp, l’associazione Andiamo ai Boschetti ha realizzato le borracce di Monza che ha messo a disposizione di tutti nell’area verde tra via Petrarca e via Regina Margherita, dove è presente lo stand in cui è possibile scoprire le attività della realtà cittadina e contribuire soprattutto al progetto per installare giochi per bambini. Dopo anni di attesa, il momento è quasi arrivato: lavori previsti a partire da gennaio. Intanto, si può sostenere l’iniziativa.

