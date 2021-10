Le TikToker di Besana in Brianza e Limbiate da milioni di follower pronte per Pechino Express Sono pronte per Pechino Express Anna Ciati da Besana in Brianza e Giulia Paglianiti da Limbiate, le due TikToker brianzole da milioni di follower.

Una castana, l’altra rossa. Grandi amiche ed entrambe influencer della Provincia di Monza e Brianza, con solo un paio di anni di differenza. Tra le coppie di concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione di Pechino Express, ci sono anche Anna Ciati, 22 anni, di Besana Brianza, e Giulia Paglianiti, 20 anni di Limbiate. TikToker, con oltre un milione di follower ciascuna, oltre ad essere entrambe influencer hanno in comune l’aver pubblicato un libro.

La besanese, che aspira a lavorare in Tv, ha debuttato nel mondo dell’editoria con “Rosso fuoco. Il coraggio di essere vulnerabile”, un romanzo autobiografico dove si mette a nudo raccontando, come in un diario, i suoi pensieri, le sue fragilità, le sue paure, i suoi desideri e le sue emozioni. Giulia, invece, ha raccontato in “Ho amato nel modo giusto?” i tradimenti subiti, le delusioni e il suo modo di affrontare anche le situazioni più difficili con toni ironici e divertenti. Anna e Giulia saranno “Le TikToker”, proprio in omaggio del social network che le ha rese popolari. Tramite Instagram, su cui insieme contano circa 1 milione di follower, Giulia e Anna hanno fatto sapere di essere pronte a lanciarsi in questa nuova avventura che le vedrà impegnate in un viaggio nel Medio Oriente, che toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. “Sono molto in ansia per Pechino Express. Penso solo a quello dalla mattina alla sera. Sparirò per un po’ tra poco. Sarà difficile ma bello fare questa esperienza. Spero di dare il meglio di me. Sono super carica”, ha raccontato negli scorsi giorni Giulia sulle Storie, per poi dedicare un saluto ai follower: “Vi amo mi mancherete tantissimo giuro”. “E tu Anna dovrai un po’ fidarti”, ha aggiunto dedicando alla compagna di avventura “22 settembre”, noto brano di Ultimo.

Le due amiche gareggeranno contro altre 9 coppie di personaggi noti: Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”; Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”; Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”; Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”; Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

La prossima edizione di “Pechino Express“, prodotta da Banijay Italia, andrà in onda su Sky e in streaming su Now nel 2022. Alla guida ci sarà sempre Costantino della Gherardesca, che condurrà le coppie in gara in un viaggio che partirà dalla Cappadocia, per poi concludersi a Dubai.

