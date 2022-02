Lavori nel tunnel e agli svincoli, da lunedì 21 febbraio chiusure temporanee sulla Statale 36 a Monza e in Brianza Manuntenzione periodica dei presidi antincendio nel tunnel di Monza: chiusure notturne con traffico deviato. Sempre dal 21 al via dalle 8 alle 17 anche i lavori per sistemare le barriere degli svincoli Villa Reale, Viale Elvezia, Lissone/Muggiò e Desio Sud.

Per la manuntenzione periodica dei presidi antincendio, Anas comunica che la galleria di Monza, lungo la statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, verrà chiusa alla circolazione dalle 21 di lunedì 21 febbraio alle 6 del giorno successivo in direzione Lecco e dalle 21 del 22 febbraio alle 6 del 23 in direzione Milano.

Il traffico verrà deviato lungo viale Lombardia di Monza, con uscita obbligatoria Monza centro, e rientro al km 10,320 dalla rampa di ingresso della statale 36, percorso inverso per il traffico diretto a Lecco.

Sempre in provincia di Monza e Brianza Anas ha inoltre programmato lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle barriere incidentate sulle rampe di alcuni svincoli nel tratto compreso tra il km 13 e il Km 16, tra Monza e Desio.

I lavori di sostituzione delle barriere metalliche incidentate interesseranno i seguenti svincoli: Villa Reale, Viale Elvezia, Lissone/Muggiò e Desio Sud. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire da lunedì 21 febbraio, dalle 8 alle 17, verranno chiuse le rampe di svincolo, in base all’avanzamento dei lavori. Le limitazioni non saranno attive nelle giornate di sabato e domenica. «I veicoli in transito sulla Strada Statale potranno utilizzare gli svincoli che precedono o seguono gli svincoli interessati dalle chiusure». La conclusione dei lavori è prevista per il 31 marzo.

