Il cantiere della dorsale idrica di Carnate in via Banfi (Foto by Gabriele Galbiati)

Lavori dorsale idrica, incrocio di Carnate chiuso al traffico Dal 1 al 28 marzo l’incrocio tra via Roma e via Volta rimarrà chiuso al traffico, garantito l’accesso ai residenti e per motivi di lavoro. I lavori sono quelli previsti dal gruppo Cap. Per l’attraversamento della linea ferroviaria tra via Volta e via Banfi verrà utilizzata la tecnica a “spingitubo”.

A Carnate, dal 1 al 28 marzo, l’incrocio tra via Roma e via Volta rimarrà chiuso al traffico per la realizzazione dei lavori sulla dorsale idrica. Verrà però garantito l’accesso ai residenti e per motivi di lavoro. I lavori sono quelli previsti dal gruppo Cap per la realizzazione dorsale idrica della Brianza.

Da lunedì partono gli interventi sull’attraversamento della linea ferroviaria tra via Volta e via Banfi. Verrà utilizzata la cosiddetta tecnica a “spingitubo” che consente la realizzazione di un tunnel senza interruzioni per la circolazione ferroviaria. Se i treni continueranno a circolare diversa la situazione invece sulla viabilità. Rimane garantito l’accesso ai residenti, alle attività produttive e il passaggio ciclopedonale.

