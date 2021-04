Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Laureandi orfani della cerimonia: anche Albiate mette a disposizione gli spazi pubblici Cerimonia di laurea a Villa Campiello o dell’auditorium di Albiate: il Comune mette a disposizione gli spazi pubblici per le discussioni di tesi.

Vista la necessità degli studenti universitari di poter utilizzare uno spazio in cui svolgere la cerimonia di laurea a distanza a seguito delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, anche il Comune di Albiate ha deciso di individuare, all’interno dei locali comunali, in via transitoria e fino al termine dell’emergenza sanitaria, uno spazio adeguato all’ufficialità dell’evento, da rendere disponibile ai laureandi negli orari di servizio e da richiedere almeno quindici giorni prima della laurea.

La giunta comunale guidata dal sindaco Giulio Redaelli ha così concesso l’utilizzo gratuito della sala consiliare di Villa Campello e dell’auditorium del centro culturale di via Giotto, che dispongono dell’attrezzatura adatta e linea internet necessari, agli universitari che devono svolgere la cerimonia di laurea a distanza. Sarà disponibile anche un videoproiettore necessario per il collegamento da remoto con l’università, prevista la presenza di soggetti incaricati all’accoglienza e al supporto tecnico.

