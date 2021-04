scuola sulle ruote e foto di repertorio in India (Foto by Annamaria Colombo)

L’associazione monzese Skychildren onlus si mobilità per l’India devastata dal Covid: «Mai visto nulla del genere» L’associazione monzese Skychildren onlus si mobilita per portare aiuti urgenti all’India devastata dal Covid: «Mai visto una situazione del genere, ci stiamo attivando per aiutare l’ospedale Hope Foundation che segue persone indigenti».

Anche l’associazione monzese Skychildren onlus si mobilita per portare aiuti urgenti all’India devastata dal Covid.

“In oltre dieci anni che ci occupiamo dell’India non abbiamo mai visto una situazione del genere - esordisce la presidente della onlus Allegra Viganotti - ieri sera ero in collegamento Zoom con una delle nostre referenti a Calcutta e ci siamo messe a piangere entrambe”.

Numeri certi non ne arrivano. “Le fonti ufficiali - spiega Viganotti - ci dicono che lì la situazione è meno grave rispetto a Delhi e Mumbai ma i nostri volontari ci hanno parlato di persone, anche bambini, con febbre altissima, vomito, dissenteria oltre a numerosi individui ai quali era già stato diagnosticato il Covid. Bisogna pensare che spesso si tratta di povera gente, il più delle volte denutrita, per la quale anche una semplice febbre, indipendentemente dal Covid, può essere letale”.

Le attività si sono interrotte, le scuole sono chiuse e a preoccupare Allegra Viganotti e le altre socie fondatrici di Skychildren onlus - Federica Gironi, Anna Dossi e Katia Ambrosini - è la situazione dei bambini.

“I poveri non hanno certo il cellulare o il tablet per seguire le lezioni a distanza - afferma la presidente - Così, oltre a non studiare, conducono una vita per strada, piena di rischi e di violenza. Negli ultimi giorni i nostri rifugi, che continuano ad essere operativi, hanno accolto nuovi bambini. Per fortuna i nostri volontari, solitamente persone giovani e motivate, cercano di tenere monitorata la situazione e intervengono appena possono per aiutare bambini in difficoltà”.

In un contesto così drammatico vi è anche il problema di portare il cibo alle famiglie più bisognose. “I nostri volontari fanno miracoli ma è davvero molto pesante”. E anche le condizioni climatiche non sono d’aiuto. “Aprile e maggio sono i mesi più torridi - sottolinea ancora Viganotti - Ora vi sono cadaveri per strada e forni crematori improvvisati. Oltre al Covid si rischiano altre infezioni”.

Skychildren fa appello al buon cuore di monzesi e brianzoli: “Ci stiamo attivando per aiutare l’ospedale Hope Foundation che segue persone indigenti, una struttura che conosciamo personalmente e di cui ci fidiamo - conclude Viganotti - Ora si stanno allestendo reparti Covid ma servono bombole e ventilatori. La gente in India muore perché non ha l’ossigeno che consente di respirare. Non è giusto che soffra così”.

Skychildren è una delle poche onlus al mondo che garantisce che il 100% delle donazioni ricevute vadano direttamente ai bambini e ai progetti. Tutti i costi gestionali dell’organizzazione sono coperti dai soci in prima persona. È possibile effetutare un bonifico bancario intestato a Skychildren Onlus Codice IBAN: IT89 K034 4020 4020 0000 0437 100 con la causale “Emergenza India”.

