L’assessore al Welfare Gallera al TgR: «In Lombardia scuole chiuse fino al 7 marzo» «Da parte del governo c’è una sostanziale adesione alle nostre richieste» ha detto al TgR lombardo Giulio Gallera. Stesso provvedimento anche in Emilia Romagna. Atteso l’annuncio ufficiale del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Un’altra settimana senza scuola in Lombardia (ed Emilia-Romagna). Come richiesto venerdì dalla Regione, per voce dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, tutti gli istituti scolastici lombardi resteranno chiusi fino al 7 marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gallera al TgR Lombardia: «da parte del governo c’è una sostanziale adesione alle nostre richieste». Anche in Emilia Romagna - a confermarlo il governatore Stefano Bonaccini su Facebook - scuole, nidi e università resteranno chiusi.

Attesa ora l’ufficialità della decisione da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che di fatto asseconderebbe le opinioni degli esperti dell’Istituto superiore di Sanità, chiamati a esprimersi su questa possibilità, convinti che sia necessario limitare il più possibile i contatti e gli assembramenti nelle località con i focolai del virus.

Intanto, all’interno de decreto legge approvato venerdì sera dal Consiglio dei ministri è stata introdotta dal ministero dell’istruzione una norma che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico nelle scuole chiuse per il Coronavirus.

