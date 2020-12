Ladro per amore: ruba crocchette dalla colonia felina per dare il cibo ai suoi gatti Un uomo anziano pizzicato dalla Polizia locale mentre ruba le crocchette dalla colonia felina per accudire i propri gatti. È successo a Caponago, nessuna multa: grazie all’interessamento di forze dell’ordine e Enpa gli è stato donato cibo per gli animali.

Un uomo anziano pizzicato dalla Polizia locale mentre ruba le crocchette dalla colonia felina per accudire i propri amici a quattro zampe. Nessuna multa, ma crocchette in dono per i prossimi mesi. Protagonisti di questa storia a lieto fine sono le volontarie dell’Enpa che si prendono cura della colonia felina di Cascina Seregna a Caponago, gli agenti della Polizia locale e un signore anziano residente Carugate. Tutto ha inizio diverso tempo fa quando la volontaria dell’Enpa comincia constatare che dalla colonia felina continuavano a sparire le crocchette utilizzate per nutrire i numerosi gatti presenti nell’area e lancia una segnalazione al comando della Polizia locale di Caponago.

«Era da circa un mese e mezzo o due che le volontarie continuavano a trovare le cassette delle colonie sabotate e senza cibo - spiega il comandante Gabriele Gerberoglio - Di per sé non è un reato gravissimo, ma da un punto di vista economico era un bel peso, considerato anche il fatto che l’acquisto delle stesse crocchette è frutto delle donazioni e spesso anche a carico delle stesse volontarie Enpa. Sapendo che io, avendo anche un passato nella Forestale, sono particolarmente sensibile rispetto al tema della tutela animale, sono stato contattato dagli stessi volontari e subito ci siamo messi in moto».

Da qui sono partiti quindi dei veri e propri appostamenti anche con fototrappole per cercare di pizzicare il colpevole. Che una volta fermato ha disegnato una storia di necessità: «Era una persona anziana, che si era reso responsabile dei furti per dare da mangiare ai suoi gatti - continua il comandante - Si è subito dimostrato veramente mortificato e ha chiesto scusa. Successivamente ci siamo accordati con una delle volontarie e, dopo aver verificato le condizioni, siamo andati a trovarlo a casa sua e gli abbiamo portato le crocchette con cui potrà sfamare i suoi animali per i prossimi sei mesi».

Nei giorni successivi il Comune e la Polizia locale hanno ricevuto il ringraziamento ufficiale anche dall’Enpa di Monza.

